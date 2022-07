LWL hat 2021 in Bochum 200 Millionen Euro ausgegeben

Bochum. Krankenhaus, Förderschule, Museum. Der LWL unterhält einige Einrichtungen in Bochum. Und er unterstützt Menschen. Die Bilanz für 2021.

118,6 Millionen Euro hat die Stadt Bochum im vergangenen Jahr als Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) überwiesen. Etwa 200 Millionen Euro hat der Verband nach eigenen Angaben im gleichen Zeitraum in Bochum ausgegeben. Die Differenz wird finanziert aus Bundes- und Landesmitteln.

97,9 Millionen Euro für Menschen mit Einschränkungen

Der größte Teil wurde für behinderte und pflegebedürftige Menschen ausgegeben, nämlich 97,9 Millionen Euro. So hat der Kommunalverband 1694 in Bochum unterstützt, damit sie alleine oder mit anderen in der eigenen Wohnung leben können. Bezahlt wurden 831 Wohnheimplätze und 1129 Arbeitsplätze in Werkstätten für Menschen mit wesentlicher Behinderung.

211 Kinder mit Behinderung aus Bochum besuchten 2021 einen Förderschulkindergarten oder eine Förderschule des LWL. Etwa 2,7 Millionen Euro zahlte der LWL dafür, dass 392 behinderte Kinder eine Regel-Kindertageseinrichtung besuchen konnten. An Entschädigungsleistungen zahlte das LWL-Amt 3,2 Millionen Euro.

453 Menschen arbeiten in Bochum für den LWL

In Bochum haben im vergangenen Jahr 453 Menschen im Dienst des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe gearbeitet, unter anderem im LWL-Universitätsklinikum, in Förderschulen, in der LWL-Schulverwaltung und im Industriemuseum, der Zeche Hannover.

