Lok aus Bochum verliert Teil - das fliegt auf Fahrgast zu

Bochum/Gladbeck. Ein Metallteil einer Lok aus Bochum ist bei einer Fahrt in Gladbeck abgerissen und in ein Wartehäuschen eingeschlagen. Dort stand ein Fahrgast.

Ein Metallteil einer Lokomotive hat sich beim Vorbeifahren an einem Wartehäuschen in Gladbeck-West gelöst und beinahe einen wartenden Fahrgast getroffen. Jetzt wurde bekannt, dass es sich bei der Lok um ein Fahrzeug eines Privatunternehmens aus Bochum handelt.

Die Scheiben des Wetterunterstandes auf dem Bahnsteig wurden zerstört. Foto: Bundespolizei

Wie die Bundespolizei berichtet, ereignete sich der Unfall am 3. November. In dem Wetterunterstand auf dem Bahnsteig stand ein 36-jähriger Wuppertaler. An der Lok bemerkte er ein großes Metallteil, welches seitlich an der Lok hervorragte und sich schließlich komplett gelöst haben soll.

Schnelle Reaktion bewahrte Reisenden wohl vor schwersten Verletzungen

Anschließend sei das Metallteil in seine Richtung geflogen und soll zwei Scheiben des Wetterunterstandes durchschlagen haben. „Der Reisende konnte sich durch einen geistesgegenwärtigen Sprung zur Seite retten und verletzte sich dabei an der Hand. Durch seine schnelle Reaktion entging er mutmaßlich schwersten Verletzungen“, so die Polizei.

Bei dem verlorenen Metallteil handelt es sich um eine Abdeckung eines Batteriekastens, welcher sich im unteren Teil des betroffenen Fahrzeugs befindet.

Die Polizei und die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) ermitteln, ob die Abdeckung durch eine Materialermüdung oder durch andere Umstände abriss.

Weitere Neuigkeiten aus Bochum stehen im WAZ-Newsletter.