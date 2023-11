Lohring-Brücke: Harpener Straße bleibt ab Sonntag gesperrt

Bochum. Die neue Lohring-Brücke in Bochum ist fast fertig. Nun wird die Harpener Straße voll gesperrt. Bis kurz vor Weihnachten geht hier nichts mehr.

Nachdem die Brückenbauarbeiten am Lohring auf der Zielgeraden sind, erfolgt jetzt der Anschluss an den neuen Kreisverkehr. „Dafür bleibt die Harpener Straße voraussichtlich von Sonntag, 3. Dezember, bis Donnerstag, 21. Dezember, im Bereich der Lohringbrücke voll gesperrt“, kündigt die Stadt an.

Die Umleitungen führen über den Gersteinring, Castroper Straße, Ostring, Wittener Straße, Freigrafendamm, Immanuel-Kant-Straße, Buselohstraße und Karl-Lange-Straße.

Sperrung aus Richtung Karl-Lange-Straße bleibt bestehen

„Im Anschluss an die Arbeiten ist die Freigabe der Einmündung zur Lohringbrücke aus Richtung Gersteinring kommend geplant“, so die Stadt. Aus Richtung Karl-Lange Straße bleibe die Sperrung für den Straßenbau und den Abriss der alten Brücke weiterhin bestehen.

