Die Schlauchaufhängung des Löschfahrzeuges in Bochum wurde bei der Kollision mit dem Mercedes abgerissen. Auch der Mercedes wurde sehr schwer beschädigt.

Zeugenaufruf Löschfahrzeug in Bochum verunglückt – Polizei sucht Zeugen

Bochum. Vier Verletzte und 100.000 Euro Sachschaden: Nach einem schweren Unfall bei einem Feuerwehreinsatz in Bochum sucht die Polizei Zeugen.

Nach dem Unfall eines Löschfahrzeugs der Feuerwehr Bochum sucht die Polizei jetzt Zeugen. Drei Feuerwehrkräfte und ein Autofahrer wurden leicht verletzt. Geschätzter Sachschaden: Rund 100.000 Euro.

Am 8. Dezember (Dienstag) gegen 1.20 Uhr waren die Feuerwehrkräfte auf dem Weg zu einem Kellerbrand in Höntrop. Mit Blaulicht und Martinshorn bog der Fahrer von der Bessemer Straße nach links auf die Alleestraße ab. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem weißen Mercedes, dessen Fahrer auf der Alleestraße in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Schlauchaufhängung am Bochumer Löschfahrzeug wurde abgerissen

Das Auto prallte zunächst gegen die Hinterachse des Feuerwehrfahrzeuges und fuhr dann gegen die am Heck montierte Haspel (Schlauchaufhängung), die dadurch abgerissen wurde. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Pkw ins Schleudern und kam erst auf dem Gehweg, unmittelbar neben einer Tankstelle, zum Stehen.

Hinweise ans Verkehrskommissariat: 0234/909-5206.

