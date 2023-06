Polizei und Rettungsdienst hatten am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 448 in Bochum einen Einsatz.

Lkw rammt Pkw: Stau nach Unfall auf der A 448 in Bochum

Bochum. Ein Unfall auf der A 448 in Bochum sorgte am Donnerstagmorgen für einen kilometerlangen Stau. Ein Autofahrer kam verletzt in ein Krankenhaus.

Zu einem Verkehrschaos führte am Donnerstagmorgen (29.) ein Unfall in Bochum auf der Autobahn 448. In Fahrtrichtung Essen hatte der Polizei zufolge ein Lkw einen Pkw gerammt und diesen im Bereich der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Altenbochum und Unistraße vor sich hergeschoben.

Die das Auto fahrende Person wurde dabei leicht verletzt, musste aber zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall um 6.45 Uhr. Radio Bochum berichtet von einem kilometerlangen Stau. „Um 8.11 Uhr war die Fahrbahn wieder frei“, teilte eine Sprecherin der Autobahnpolizei Dortmund auf Anfrage mit. Angaben zu den Unfallbeteiligten liegen noch nicht vor.

