Ein Lastwagen-Unfall hat Freitagmorgen am Castroper Hellweg in Bochum zu Sperrungen und Stau geführt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, hatte sich gegen 6.05 Uhr ein Lastwagen in Höhe der Weserstraße in der Oberleitung der Straßenbahn verfangen.

Der Castroper Hellweg war zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt. Die Straßenbahn der Linie 308/316 kann an dieser Stelle ebenfalls in beide Richtungen nicht fahren, weil der Stromfluss unterbrochen ist. Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Die Bogestra hat bis zu sieben Ersatzbusse im Einsatz.

Die Straßenbahn werde wahrscheinlich den ganzen Tag über nicht fahren können, teilt Bogestra-Sprecherin Sandra Bruns mit. Denn nicht nur die Oberleitung sei abgerissen. „Es sind auch Mast und Fundament betroffen. Das Fahrzeug muss mit ziemlicher Wucht dagegen gefahren sein.“ Daher dauere die Reparatur auch länger. „Die Oberleitung selbst wäre schnell wieder fertig.“

Zwischen den Haltestellen Rottmannstraße und Schürbankstraße fahren nun Ersatzbusse. „Das klappt schon ganz gut“, sagt Sandra Bruns. Die Busse halten auf diesem Stück in Höhe der Straßenbahnhaltestelle nun am Rand der Straße und brauchen laut Bogestra etwas länger als die Straßenbahn. „Wir bitten unsere Fahrgäste daher, mehr Zeit einzuplanen. Zumal sie ja auch umsteigen müssen“, erklärt Sandra Bruns.

