Linke greifen das Thema auf

„Der Verdacht auf Hausschwamm im Schulgebäude bestand seit Ende Januar“, gibt die Stadt auf WAZ-Anfrage an. Die Linke im Rat will wissen, „wie das Holz überhaupt so feucht werden konnte und ob die Stadt die Beseitigung von Schäden verschleppt hat“. Entsprechend formuliert wurde eine Anfrage an die Verwaltung geschickt. Das Thema solle auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Schulausschusses.

Mit Bussen sollen die Grundschüler täglich nach Grumme und mittags auch wieder zurück gefahren werden. Die Frühbetreuung von 7 bis 8 Uhr an der Lindener Straße bleibe eingerichtet, sagt Schulleiterin Nathalie Hegener. Am Lenneplatz werde auch weiter der Offene Ganztag angeboten. Offene Fragen bleiben dennoch, etwa: Was tun, wenn ein Kind krank wird und die Eltern nicht mobil sind?