Stau am Morgen Linienbus brennt auf A40 in Bochum – Feuerwehr im Einsatz

Bochum Großeinsatz auf der A40 in Bochum am Donnerstagmorgen: Wie die Feuerwehr meldet, brennt dort ein Linienbus. Was bislang bekannt ist.

Die Feuerwehr Bochum ist am Donnerstagmorgen mit zwei Löschzügen auf der A40 im Einsatz: Wie die Feuerwehr mitteilt, brennt in Fahrtrichtung Essen kurz vor dem Kreuz Bochum-West ein Linienbus in voller Ausdehnung. „Bitte meidet nach Möglichkeit in diesem Bereich die A40, da es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt“, appellierte die Feuerwehr über den Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter.

#EinsatzfürBochum: Aktuell sind wir auf der #A40 kurz vor der Abfahrt Kreuz Bochum West in Fahrtrichtung Essen im Einsatz. Dort brennt ein Linienbus in voller Ausdehnung. Bitte meidet nach Möglichkeit in diesem Bereich die A40, da es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt. — Feuerwehr Bochum (@FW_Bochum) February 1, 2024

Weitere Details konnte ein Feuerwehrsprecher zunächst nicht mitteilen. Bei X berichtete die Feuerwehr, dass der Bus leer gewesen sei, „Personen sind somit nicht betroffen“. Die Einsatzkräfte führten eine „umfangreiche Brandbekämpfung durch“, hieß es. Gegen 10 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten könnten jedoch noch eine Weile dauern, hieß es.

Wir aktualisieren diese Meldung weiter

