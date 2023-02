Linien 355 und 364 werden in Bochum ab Montag umgeleitet

Bogestra: Die Linien 355 und 364 in Bochum werden am Montag umgeleitet.

Bochum. Die Buslinien 355 und 364 in Bochum werden für voraussichtlich eine Woche umgeleitet. Neue Endhaltestellen werden dafür eingerichtet.

Die Buslinien 355 und 364 der Bogestra werden wegen Bauarbeiten ab Montag, 27. Februar, umgeleitet. Es kommt zu Sperrungen und Haltestellenveränderungen auf den Strecken.

Bochum: Neue Endhaltestellen für zwei Linien

Wie die Bogestra mitteilt, kommt es auf der Urbanusstraße zu Sperrungen, die zur Umleitung zweier Buslinien für rund eine Woche führen. Die Haltestellen Kaltehardt und Sportplatz Papenholz werden während der Bauarbeiten nicht angefahren. Die provisorische Endhaltestelle ist in der Zwischenzeit am Birkhuhnweg. Vom Neggenborn aus kommend, ist die Endhaltestelle für die Linie 355 vor der Einmündung Hirschgraben und für die Linie 364 hinter der Einmündung Hirschgraben.

Die Linie 355 wird nicht die gewohnten Haltestellen an der Urbanusstraße anfahren. Bei Bedarf hält die Linie 355 aber an der Haltestelle Urbanusstraße, an der sonst die Linie 364 in Richtung Castrop-Rauxel hält. Bei der Linie 364 fällt die Haltestelle Urbanusstraße in Richtung Sportplatz Papenholz vorerst weg.

Die Bogestra bittet alle Fahrgäste um Verständnis. Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten steht rund um die Uhr die Servicenummer 0800 650 40 30 (gebührenfrei aus allen deutschen Netzen) zur Verfügung.

