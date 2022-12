Bochum. Der Lieferservice Pottsalat eröffnet jetzt auch eine Filiale in Bochum. Bald geht es los. 1500 Bochumer fiebern dem Start schon entgegen.

Lieferdienste gibt es in Bochum schon einige. Jetzt kommt noch ein weiterer hinzu: Pottsalat eröffnet in Kürze auch in unserer Stadt eine Filiale. Darauf scheinen sich schon viele Bochumer zu freuen. 1500 Fans haben sich dem jungen Unternehmen zufolge schon in die Gästeliste eintragen, also registrieren lassen.

Lieferservice Pottsalat kommt jetzt auch nach Bochum

Am Nikolaustag, 6. Dezember, geht es los in Bochum. Als Ladenlokal hat das Gründerteam Alexandra Künne, Ben Küstner und Pia Gerigk die Kortumstraße 37 ausgewählt. Direkt neben dem Burger-Restaurant „Hans im Glück“, zwischen Südring und Bermudadreieck.

„Wir sind ein nachhaltiger und klimapositiver Lieferservice“, erklärt Ben Küstner. „Wir liefern gesunde Salate und Bowls in ökologischen und recyclebaren Verpackungen.“ Und das unter umweltfreundlichen Gesichtspunkten: „Seit 2022 gleichen wir unsere CO2-Emissionen doppelt aus, sodass wir mehr einsparen, als wir ausstoßen“, sagt Küstner. Die frisch zubereiteten Bestellungen würden emissionsfrei mit E-Bikes und E-Rollern ausgeliefert. Der Strom stamme aus regenerativen Quellen.

Mit diesen Plakaten wirbt Pottsalat für den Start in Bochum und sucht zudem Mitarbeiter. Foto: Gernot Noelle

Wer aber ohnehin gerade unterwegs sei, könne sich seine Bestellung natürlich auch vor Ort abholen. Allerdings ist der Kundenbereich in dem 250 Quadratmeter großen Ladenlokal sehr klein und auch wirklich nur fürs Abholen gedacht. „Sitzplätze haben wir leider nicht“, so Küstner.

Aktuell wird auch noch kräftig renoviert, damit am Dienstag, 6. Dezember, auch wirklich eröffnet werden kann. Außen ist der Ladenbereich plakatiert. So wird auf die „Ankunft“ von Pottsalat hingewiesen und zugleich Personal gesucht: Schichtleiter, Küchenmitarbeiter und Kurierfahrer.

Insgesamt sollen in Bochum 14 Mitarbeiter in der Küche arbeiten, dazu gibt es einen Store-Manager, einen Stellvertreter und neun Lieferfahrer.

Pottsalat in Bochum: Gründer-Trio investiert viel Geld in neuen Standort

Rund 300.000 Euro investiert das Gründer-Trio in den Standort Bochum. Bochum liege genau zwischen Essen und Dortmund, wo man 2017 den ersten (Essen) und 2019 den zweiten Store (Dortmund) eröffnet habe, so Küstner. In Bochum habe man zudem „eine harte Fanbase“. „Seit Jahren werden wir gefragt, wann wir endlich in Bochum aufmachen. Jetzt ist es so weit.“

Aktuell hat Pottsalat sechs Stores in Essen, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Köln und Mainz. Mit Bochum kommt der siebte hinzu. Weitere Expansionen sind geplant. „Als nächstes werden wir in Münster einen weiteren Store eröffnen; das Ladenlokal ist bereits angemietet“, verrät Ben Küstner. „Die Eröffnung wird jedoch erst nächstes Jahr geschehen.“ Weitere neue Filialen seien auch auf bundesweiter Ebene geplant.

Die Lieferzeiten von Pottsalat in Bochum: Montag bis Freitag, 11.30 bis 14 Uhr sowie 17.30 bis 20.30 Uhr sowie an Feiertagen in der Zeit von 17.30 bis 20.30 Uhr. Am Wochenende wird laut Pottsalat vorerst nicht geliefert, das ändere sich aber meist innerhalb der ersten Wochen schon.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum