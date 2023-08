Bochum. Der Salat-Lieferdienst Pottsalat erweitert seinen Service. In Bochum werden nun drei weitere Stadtteile angefahren – auf Rädern und Rollern.

Der Salat-Lieferdienst Pottsalat weitet sein Liefergebiet in Bochum aus und beliefert ab sofort auch die StadtteileDahlhausen, Langendreer und Werne. Damit ist nun das ganze Stadtgebiet abgedeckt. Die neuen Ziele fährt das Unternehmen nach eigenen Angaben mit seiner klimaneutralen Flotte aus Rädern, E-Bikes und E-Rollern von seinen Standorten in Bochum und Essen aus an.

Bochum: Lieferdienst Pottsalat fährt drei weitere Stadtteile an

„Wir freuen uns sehr, dass wir im Ruhrgebiet inzwischen so breit aufgestellt sind, dass wir auch in Bochum in immer mehr Stadtteile liefern können“, sagt Pottsalat-Mitgründer und Geschäftsführer Ben Küstner. Bochumer könnten sich Bowls und Salate auf der Internetseite www.pottsalat.de bestellen und klimaneutral nach Hause oder ins Büro liefern lassen. Alternativ könnten die Bestellungen auch direkt am Standort an der Kortumstraße 37 in der Innenstadt abgeholt werden.

Das Unternehmen Pottsalat mit Hauptsitz in Essen wurde im Jahr 2017 in einer alten Pommesbude gegründet. Inzwischen betreibt es deutschlandweit Filialen, vier davon im Ruhrgebiet in Essen, Bochum, Duisburg und Dortmund. Im Juli eröffnete Pottsalat in Frankfurt am Main seinen nunmehr neunten Standort.

Rund 300.000 Euro will das Gründer-Trio Pia Gerigk, Ben Küstner und Alexandra Künne in den Standort Bochum investiert haben. Eröffnet wurde am 6. Dezember 2022 in dem 250 Quadratmeter großen Ladenlokal direkt neben „Hans im Glück“. Offenbar sehr zur Freude vieler Salat-Fans. Schon vor dem Start hatten sich mehr als 1500 „Fans“ auf der Internetseite registrieren lassen.

Die Öffnungszeiten von Pottsalat in der Innenstadt sind montags bis freitags von 11.30 bis 14 Uhr sowie von 17.30 bis 20.30 Uhr und samstags und sonntags jeweils in der Zeit von 17.30 bis 20.30 Uhr.

