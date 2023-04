Liebfrauenstraße Altenbochum: Neue Arbeiten nach Sanierung

Bochum-Altenbochum. Keine zwei Jahre nach der Komplettsanierung wird auf der Liebfrauenstraße in Altenbochum wieder gebaut. Was die Stadt dort macht.

Die Komplettsanierung inklusive Kanalbau ist noch keine zwei Jahre beendet, da sind größere Teile der Liebfrauenstraße in Altenbochum in diesen Tagen schon wieder abgesperrt: An beiden „Berliner Kissen“ wird gearbeitet. Baustellenbaken führen den Verkehr über einen Teil der Schwellen, die zur Verkehrsberuhigung eingebaut wurden.

Was passiert dort? Es würden „bauseitige Mängel an den ,Berliner Kissen’ beseitigt“, teilt Stadtsprecher Thomas Sprenger auf Nachfrage mit. Die Arbeiten würden voraussichtlich bis Montag, 24. April, dauern.

Die Liebfrauenstraße war 2020/2021 für rund 1,4 Millionen umfangreich erneuert worden. Unter anderem wurden Hohlräume unter der Straße verfüllt, anschließend der Kanal erneuert. (ska)

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum