Lichterbögen strahlen über den Straßen im Bochumer Osten

Mit der Dunkelheit entfalten die Lichterbögen über den Alten Bahnhofstraße in Bochum ihre festliche Wirkung.

Langendreer/Werne. Anlieger und Geschäftsleute sorgen für die festliche Beleuchtung in den Einkaufszonen Alter Bahnhof, Langendreer-Dorf und im Werner Zentrum.

Elf Lichterbögen überspannen von der Lünsender Straße bis zur Ümminger Straße die Einkaufszone am Alten Bahnhof . Zusätzlich sorgt die Bezirksvertretung wieder für eine große Tanne auf dem Platz „Am Stern“ , die von den Kindern der OGS Schule am Volkspark geschmückt wird. Die adventliche Beleuchtung ist ein kleiner Trost, wenn schon der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht stattfinden kann.

Verantwortlich für die Umsetzung ist die Werbe- und Aktionsgemeinschaft Langendreer WAB. Gleich in beiden Einkaufszonen des Stadtteils werden bis zum 6. Januar die Straßen erhellt. Am Alten Bahnhof ist die Beleuchtung dank der finanziellen Unterstützung des WLAB-Stadtteilfonds angeschafft worden.

Die Adventsbeleuchtung zaubert auch am Werner Hellweg in Bochum wieder eine besondere Atmosphäre. Foto: Pro Werne / WAZ

Die LED-Beleuchtung im Dorf hängen Anlieger mit der Unterstützung der WAB auf. Wie in jedem Jahr sind die acht Märchenfiguren von zahlreichen Tannen eingerahmt. „Diese vielen Aktivitäten sind erst umsetzbar dank der Mitglieder der Werbegemeinschaft, der vielen Einzelpersonen und der Unterstützung durch die Stadtwerke Bochum “, erklärt Karsten Höser, Stadtteilmanager der Werbegemeinschaft.

Dank an Sponsoren undehrenamtliche Helfer

Seit mehr als zehn Jahren wird auch die Werner Einkaufsstraße in der Weihnachtszeit mit Lichterketten geschmückt. Die Werbegemeinschaft Pro Werne e.V. organisiert diese Aktion jährlich. Die weihnachtliche Beleuchtung erstreckt sich von der Einmündung Werner Hellweg/Kreyenfeldstraße bis Höhe des Rewe-Marktes sowie dem Fußweg zwischen Werner Hellweg und der Straße Am Born. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. https://3c.web.de/mail/client/mailbody/tmai16422d1554d1689a/true#_top Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

„Hinter der Montage der Lichterketten steckt sehr viel Arbeit und viel ehrenamtliches Engagement, aber wenn man dann das Ergebnis betrachtet, sieht man, dass sich der Aufwand lohnt. Ohne unsere Sponsoren und freiwilligen Helfer wäre dies nicht umsetzbar“, bedankt sich der Vorsitzende Franz Hansen. Der Strom für die moderne LED-Beleuchtung wird von den beteiligten Hauseigentümern bereitgestellt. Ein großer Dank geht auch an die Sponsoren .

Auch die im Sommer aufgestellten Blumenkübel entlang des Werner Hellwegs und an der Wittekindstraße bekommen zur Zeit eine Winterbepflanzung. Hierzu werden die modernen Kübel mit winterfesten Pflanzen ausgestattet. https://www.waz.de/archiv-daten/article217475059.ece