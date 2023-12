Die Untergrüner Straße in Letmathe ist aktuell gesperrt.

Blaulicht Letmathe: Pkw erfasst Senior (76) an Untergrüner Straße

Letmathe An Heiligabend wurde ein Mann (76) aus Bochum auf der Untergrüner Straße in Letmathe von einem Auto erfasst. Was bisher bekannt ist.

Schwerer Unfall an Heiligabend: Auf der Untergrüner Straße in Letmathe ist ein 76-jähriger Mann aus Bochum von einem Auto erfasst und schwerverletzt worden. Um 16.23 Uhr befuhr ein 77-jähriger Iserlohner die Straße in Richtung Iserlohn, als der Fußgänger auf die Fahrbahn trat und vom Auto erfasst wurde.

Das Unfallopfer wurde in ein Krankenhaus nach Hagen transportiert.

Da Lebensgefahr aktuell nicht ausgeschlossen werden konnte, war die Untergrüner Straße in Höhe der Hausnummer 50 für die weitere Unfallaufnahme zunächst gesperrt. Später wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

