Zur Lesung mit Christoph Nußbaumeder laden die Literarische Gesellschaft Bochum und die Buchhandlung Mirhoff + Fischer am Montag (12.10.) ein. Der vor allem als Bühnen-Autor bekannte Künstler liest aus seinem Debütroman „Die Unverhofften“.

Nußbaumeder (*1978) ist in Bochum gut eingeführt, während der Intendanz Weber kamen im Schauspielhaus mehrere seiner Stücke, unter anderem „Das Fleischwerk“ und „Eisenstein“ auf die Bühne. Der jetzt bei Suhrkamp erschienene Roman „Die Unverhofften“ knüpft an das letztgenannte Schauspiel über die Lebenslügen einer Unternehmer-Dynastie in Bayern an, das im September 2010 in Bochum uraufgeführt wurde.

In den Hauptrollen waren unter anderem Kristina-Maria Peters, Maja Beckmann, Bettina Engelhardt und Dietmar Bär zu sehen, Regie führte Anselm Weber. In vierjähriger Arbeit hat Nußbaumeder sein Drama „Eisenstein“ nun zur Prosa-Erzählung umgearbeitet.

Lebenslügen in einer Familie

Zum Inhalt: Die Glashütte brennt. Und mit ihr der Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsmittelpunkt eines ganzen Dorfes an der bayerisch-tschechischen Grenze. Gelegt wurde der verheerende Brand von Maria – aus Rache, aus Hass, aus schierer Verzweiflung?Mit der Zerstörung des Werks nimmt eine Geschichte ihren Lauf, die als Familiensaga über vier Generationen das 20. Jahrhundert durchzieht und bis in die unmittelbare Gegenwart reicht.

Dabei verhandelt Christoph Nußbaumeder nicht nur die großen Fragen nach persönlicher Schuld, Verrat und deren Eingeständnis. Vielmehr schafft er zugleich ein sozialkritisches Epos, das den wirtschaftlichen wie sozialen Wandel in der Bundesrepublik und ihrer Vorgänger ausleuchtet.

>>> Beginn um 19.30 Uhr im Saal des Theater Total (Am Eickhoffpark 7, 44789 Bochum). Eintritt 10/erm. 5 Euro. Begrenzte Platzzahl, Reservierung erforderlich: 0234/9783170

