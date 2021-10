Lese-Tipps im Herbst: Fünf neue Bücher aus Bochum

Bochum. Vom Gedichtband bis zu politischen Sachbuch: Der Bochumer Bücherherbst hat viel zu bieten. Die WAZ stellt fünf Neuerscheinungen vor.

Was die Literatur angeht, bietet der Herbst stets reichlich Neuerscheinungen. Logisch: An einem gemütlichen Herbstabend sollte ein gutes Buch nicht fehlen. Die WAZ stellt fünf lesenswerte Bücher mit Bezug zu Bochum vor.

Winfried Grabitz: Der Kommissar und die Mädchen, Public Book Media Verlag, 9,80 Euro

Winfried Grabnitz ist Rechtsanwalt und passionierter Langstreckenläufer, dazu ist der Mann aus Erwitte als Autor aktiv. Da scheint es einleuchtend, dass er in „Der Kommissar und die Mädchen“ all das zusammenführt: einen beinahe kriminalistischen Plot um zwei in jungen Jahren getrennte Frauen, dazu die Faszination der Marathonszene, verfasst als kurze Erzählung in einfachen, klaren Sätzen. Obschon die Story in Bochum und Wattenscheid spielt, ist das Buch kein weiterer Bochum-Krimi, der vom Lokalkolorit lebt, sondern eine allgemeine Reflexion über das Phänomen der „Wahrheitsfindung“. Darf, was einem Gericht als Mittel zur Aufklärung von Sachverhalten unbedingt zu Gebote steht, auch auf einer privaten Ebene gelten, wenn persönliche Schicksale und Gefühle betroffen sind? Die Story und das gutmeinende Ende in allen Ehren, insgesamt hätte dem Buch etwas mehr erzählerischer Drive nicht geschadet.

Ulrike Migdal: Fliehen und andere Frühlingsübungen. Gedichte. Geest-Verlag, 12 Euro

Ulrike Migdal ist eine Lyrikerin von Rang, ihre Gedichte sind formgebundene Weltbetrachtungen, verfasst in einer sinnlichen Sprache mit oft verrätselten Wendungen. Ihrer bewährten schriftstellerischen Haltung bleibt die Bochumerin auch in ihrem neuen Band treu.

Fliehen und andere Frühlingsübungen“ versammelt verinnerlichte Welt- und Gefühlsniederschläge von mal zärtlicher Wildheit, mal schroffer Schönheit. Naturbetrachtung und Zwischenmenschliches blitzen als Themen auf, aber – dies vor allem – auch das Erschrecken angesichts der rasenden Technologie der Cyberwelten, Sozialen Netzwerke, dem beständigen „bip“ der Smartphones, das längst den Takt des Lebens vorgibt: „Biträume/mit ihren Zifferbillionen sind/Schutz gegen nichts“.

Martin Warnke: Konfuzius in Stahlhausen, Hansa Ring Verlag, Köln, 16 Euro.

Dieser Gedichtband ist eigentlich ein Lesebuch: Die Poeme Martin Warnkes kommen mit erzählerischem Duktus daher, und sind in ihrer knappen, rhythmisierten Sprache doch schöne Beispiele moderner Lyrik. Warnke begreift – wie weiland der weise Chinese Konfuzius – den Alltag als Folie der Erkenntnis.

Man muss den Sinn des Lebens nicht in klösterlicher Abgeschiedenheit suchen, sondern kann ihn, bei geübtem Blick, auch um die Ecke in Bochum-Stahlhausen, auf der Autobahn A 3 oder im Leben eines Gießerei-Arbeiters entdecken. Hier wie dort eröffnen die Texte Warnkes Einsichten in einen größeren Zusammenhang, der unser Herz höherschlagen lässt und doch alle und alles unerbittlich am Wickel hat.

Eckhard Stratmann-Mertens: Wir sind ein Volk. Auf der Suche nach Identität, Tredition Verlag Hamburg, 18 Euro

Mit einem neuen Sachbuch meldet sich Eckhard Stratmann-Mertens zu Wort. Der Bochumer Pädagoge (Ex-Albert-Einstein-Gymnasium) und Politiker (ehemals Bundestagsabgeordneter der Partei Die Grünen) nimmt sich darin eines umstrittenen Begriffs an – dem des „deutschen Volkes“. Aspekte zur Entwicklung der Gesellschaft, zu Zuwanderung und demografischem Wandel fächert Stratmann-Mertens anhand von Quellen aus Medien und Wissenschaft auf. Scheinbar widersprüchliche Aspekte werden vorstellt, analysiert und kommentiert. Ziel der Überlegungen ist die Entwicklung eines „inklusiven Volksbegriffs“, also einer Gesellschaft, die ohne polarisierende Zu- und Zurechtweisungen auskommt. „Die Kritik an der herrschenden Doktrin, Deutschland müsse auch in Zukunft ein Einwanderungsland bleiben, muss in Maßnahmen für eine verantwortbare Migrations-, Flüchtlings- und Integrationspolitik münden“, postuliert der Autor.

Horst Dieter Gölzenleuchter: Frischer Wind und Wellenschlag. Gedichte und Geschichten von der Nordsee. Edition Wort und Bild, 15 Euro

Als bildender Künstler empfand H.D. Gölzenleuchter den Corona-Lockdown als besonders einschränkend. „Hausarrest“ statt Weltensuche war angesagt – so träumte sich der Holzschneider, Autor und Publizist (Edition Wort und Bild) auf dem heimischen Balkon in der Hustadt immer wieder zurück an Meer und Küste, seiner bevorzugten (Seelen)-Landschaft. 100 kleine Holzschnitte entstanden, dazu poesievolle Zeilen. Die schickte Gölzenleuchter als Gruß an literarische und künstlerische Weggefährten wie Klaus-Peter Wolf, Rainer W. Campmann oder Angelika Fried, die ihrerseits mit salzlufthaltigen Sehnsuchtsbeiträgen antworteten. In dem kunstvoll gestalteten Band „Frischer Wind und Wellenschlag“ sind sie nebst Gölzenleuchters Einwürfen versammelt. Ein Leitfaden der wehmütigen Lebenslust, der an Charles Trenets unsterbliches Chanson denken lässt: „La mer, azurblaue Hirtin, unendlich.“ (Bezug Tel. 0234/704491).

