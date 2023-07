Leidensweg des Bochumers Otto Ruer liest sich wie ein Krimi

Bochum. Früherer Oberbürgermeister wurde von den Nazis aus dem Rathaus getrieben und vergiftete sich später. Stadtarchiv erinnert an ihn und seine Frau.

An den ehemaligen Bochumer Oberbürgermeister Dr. Otto Ruer und seine Frau Alice Viralt erinnert das „Schaufenster Stadtgeschichte“ noch bis Ende Juli im Stadtarchiv an der Wittener Straße 47 in Bochum. Einmal im Monat wird dort ein besonderes Dokument oder Objekt aus dem kulturellen Erbe der Stadt präsentiert, bei freiem Eintritt können die Exponate besichtigt werden.

Stadtarchiv Bochum erinnert an ehemaligen Oberbürgermeister

Im Juli geht es um die „Eidesstattliche Erklärung der Alice Viralt vom 14. Dezember 1952“ – ein Dokument von einiger Brisanz. Alice Viralt war von 1919 bis zu dessen Tod 1933 mit Otto Ruer verheiratet, der von 1925 bis 1933 Bochums Oberbürgermeister war. Heute erinnert der Dr.-Ruer-Platz mit einer Gedenkplakette mitten in der Innenstadt an ihn.

Mit Beginn der Zeit des Nationalsozialismus wurde Ruer diffamiert und regelrecht aus dem Rathaus getrieben. Er begab sich nach Berlin, wurde dort jedoch kurze Zeit später wegen „Verdunkelungsgefahr“ festgenommen. Aufgrund einer „Nervenzerrüttung, hervorgerufen durch die Verfolgung durch die Nationalsozialisten“, habe sich ihr Mann durch eine Überdosis Veronaltabletten das Leben genommen, schildert Alice Viralt in ihrer eidesstattlichen Erklärung.

Alice Viralt floh ins Exil nach Finnland

Viralt floh ins Exil nach Finnland. Von dort beantragte sie 1952 im Zuge eines so genannten „Wiedergutmachungsverfahrens“ die Zahlung eines Witwengeldes für zugefügtes Leid, das ihr und ihrem Mann widerfahren sei.

In Otto Ruers Amtszeit fielen 1926 unter anderem die Eingemeindung zahlreicher Stadtteile sowie der Bau des heutigen Rathauses, der einige Kritik auf sich zog. Daneben gelang es Ruer, Bochum als eine kulturelle Großstadt zu profilieren. (sw)

Das Stadtarchiv ist geöffnet: Di. bis Fr. von 10 bis 18 Uhr. Sa./So. von 11 bis 17 Uhr. Alle Infos: bochum.de/stadtarchiv

