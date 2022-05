In der Bochumer U-Bahnstation im Bermuda-Dreieck wurde eine tote Frau entdeckt (Archivbild).

Todesfall Leiche in Bochumer U-Bahnstation: Identität weiter unbekannt

Bochum. Nach dem Tod einer Unbekannten in einer Bochumer U-Bahn-Station veröffentlicht die Polizei ein zweites Foto. Damit will sie die Identität klären.

Mit der Veröffentlichung eines weiteren Fotos versucht die Bochumer Polizei, die Identität einer verstorbenen Frau zu klären.

Die geschätzt rund 50 Jahre alte Unbekannte war in der Nacht des 24. Februar (Donnerstag) in der U-Bahn-Station Bermudadreieck/Musikforum ums Leben gekommen. Bereits am 10. März hatte die Polizei ein Foto veröffentlicht; dieses Foto einer Überwachungskamera war aber nicht aussagekräftig. Nun zeigt die Polizei das Gesicht der Leiche.

So wird die Verstorbene von der Bochumer Polizei beschrieben

Wer kennt diese Frau?, fragt die Kripo Bochum. Foto: Polizei Bochum

Die Verstorbene war rund 1,53 Meter groß, 48 Kilo schwer, hatte Schuhgröße 37, eine leicht wellige, dunkelblonde/hellbraune Kurzhaarfrisur (teilweise leicht grau meliert) sowie graue Augen. Die Frau trug eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze, einen brauen „Benetton“-Strickpullover, eine schwarze Sweatshirtjacke mit Kapuze und dem Aufdruck „Forever 21“ sowie Bikerboots, eine Jogginghose, schwarze Leggins und eine Brille. Sie hatte ein Feuerzeug dabei.

Das Kriminalkommissariat 11 bittet unter 0234 909 4105 oder -4441 um Zeugenhinweise.

Polizei weist auf Hilfe bei Suizidgedanken hin

Laut Polizei hatte sich die Frau auf die Gleise gelegt und wurde überfahren. Die Polizei gibt dazu einen Hinweis: „Wenn Ihre Gedanken darum kreisen, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Hilfe bietet auch die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar unter 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.“

