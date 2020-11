Corona in Bochum Lehrergewerkschaft GEW will Infos zu Raumlüftern an Schulen

Bochum. Die Lehrergewerkschaft GEW drängt auf die Beschaffung von Raumlüftern in Klassenzimmern. Es geht auch die Verkleinerung von Klassen in Bochum.

Lehrkräfte in Bochum, so jedenfalls die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), sorgen sich zunehmend um die Gesundheit derjenigen, die in den Schulen aufeinandertreffen. Nicht nur die Gesundheit von Schülern und Lehrern stehe auf dem Spiel, sondern sie könnten darüber hinaus zu „Spreadern“ werden. Angesichts dieser Situation hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Bochum eine Anfrage zum Thema Raumlüftung an den Schulausschuss gestellt.

Hinweis auf sinnvolle Maßnahmen

Die GEW will damit auf Probleme hinweisen und Maßnahmen anstoßen. „Es muss in allen Gebäuden von Bildungseinrichtungen gewährleistet sein, dass sich Fenster für Stoß- und Querlüftung ohne Probleme öffnen lassen – ein Problem, das seit den Sommerferien im Fokus ist, aber noch nicht überall gelöst zu sein scheint,“ sagt Ulrich Kriegesmann aus dem Leitungsteam der GEW Bochum. Zudem plädiert die Gewerkschaft für die Beschaffung von Raumlüftern.

GEW fordert weitergehende Schritte

Eigentlich hält die GEW zusätzlich viel weitergehende Schritte für notwendig, nämlich etwa die Verkleinerung von Klassen, Mischung aus Präsenzbetrieb und Distanzunterricht, aber von der NRW Landesregierung abgelehnt werden. Deshalb hat die GEW Bochum eine entsprechende Petition gestartet. Sie wurde bisher von weit mehr als 5000 Menschen unterzeichnet.

+++ Hier steht, welche Corona-Regeln derzeit in Bochum gelten +++

Weitere Berichte aus Bochum lesen Sie hier