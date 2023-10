Fast 1700 Wohnungen – wie hier im Harpen – vermietet die LEG in Bochum. Die Mieten sollen steigen.

Wohnen LEG plant auch in Bochum drastische Mieterhöhungen

Bochum. Der Immobilienkonzern LEG will seine Mieten erhöhen. In Bochum hat das Unternehmen fast 1700 Wohnungen. Details stehen bislang noch nicht fest.

Schlechte Nachricht für Mieter: Der Immobilienkonzern LEG will die Mieten erhöhen. Unternehmenschef Lars von Lackum kündigte jetzt an: „Die Mieten werden deutlich steigen.“ In Bochum vermietet die LEG etwa 1690 Wohnungen.

Noch keine genaue Angaben zu den Bochumer Mietpreisen

Detaillierte Angaben könne das Unternehmen bislang nicht machen, erklärt Veronika Böhm, Pressesprecherin des Unternehmens in Düsseldorf: „Eine pauschale Antwort zur Anzahl der Wohnungen und zur Höhe der Mieterhöhungen können wir nicht treffen, da dies von vielen Faktoren abhängig ist.“ Über avisierte Mieterhöhungen informiere der Konzern seine Mieterinnen und Mieter im Vorfeld rechtzeitig und vollumfänglich, „so natürlich auch in Bochum“. Auch bei Härtefällen prüfe der Konzern wir jeden einzelnen Einwand individuell.

Unternehmen hat hohe Verluste gemacht

Die LEG hat Wohnsied­lun­gen in Bochum-Grumme, -Riemke und -Harpen sowie einzelne Wohnungen in Gerthe, Hiltrop, Laer, Langendreer, Steinkuhl und Wattenscheid; darunter auch seniorengerechtes Wohnen. Beim Blick auf die Immobiliensuche des Unternehmens fällt auf: Es gibt aktuell kaum freie Wohnungen in Bochum.

Veronika Böhm: „Mieten unterliegen – ähnlich wie Gehälter, Dienstleistungen oder Produktpreise – einem regelmäßigen Entwicklungs- bzw. Veränderungsprozess.“ Mieterhöhungen seien notwendig, um auch dem allgemeinen Kostenanstieg des Vermieters (z.B. Tariferhöhungen, allgemeine Preissteigerungen, Bau-, Material-, Personalkostensteigerungen) Rechnung zu tragen.

Das Unternehmen hat im zweiten Quartal Milliardenverluste gemacht. Deshalb wolle LEG die Mieten „so stark wie regulatorisch möglich“ steigern, sagte Manager Lars von Lackum.

Weitere Berichte zu diesem Thema folgen.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum