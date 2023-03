In einer leerstehenden Kirche im Bochumer Stadtteil Hordel ist am Freitagabend (10. März) ein Feuer ausgebrochen.

Feuerwehr Leerstehende Kirche in Bochum in Brand: 80 Kräfte vor Ort

Bochum. In dem Dachstuhl einer leerstehenden Kirche in Bochum-Hordel ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. 80 Feuerwehrkräfte sind derzeit vor Ort.

Der Dachstuhl einer Kirche im Bochumer Stadtteil Hordel ist am Freitagabend (10. März) in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, sind derzeit rund 80 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Drei Drehleitern sind in Stellung gebracht worden. Da das Feuer schwierig zu erreichen sei, werde die Brandbekämpfung wohl noch bis in die Nacht dauern, sagte ein Sprecher auf Nachfrage.

Die Evangelische Versöhnungskirche in Bochum-Hordel steht seit 15 Jahren leer. Foto: WTVnews

Um 20.40 Uhr war der Leitstelle die Rauchentwicklung gemeldet worden. Verletzt wurde niemand. Bei der Kirche handelt es sich um die unter Denkmalschutz stehende Evangelische Versöhnungskirche an der Hannoverstraße/Am Hohberg. Die Kirche steht seit 15 Jahren leer.

Auch um 23 Uhr wird noch gelöscht, es lodern aber keine Flammen mehr aus dem Dachstuhl der Kirche. Die allermeisten Passanten sind wieder in ihre Häuser zurückgekehrt. Die Brandbekämpfung, so der Feuerwehrsprecher, werde aber noch einige Stunden dauern. Zur möglichen Brandursache kann er noch keine Angaben machen.

