Langjähriger Dozent der Musikschule Bochum feiert Geburtstag

Bochum. Eduard Rokicki brachte unzähligen Schülern den Zauber der Musik bei. Als Orchesterleiter gab er über 1000 Konzerte. Jetzt wird er 90 Jahre alt.

Er spielt elf Instrumente – und gab seinen reichhaltigen Erfahrungsschatz gern an andere weiter: Am Sonntag feiert Eduard Rokicki, langjähriger Dozent an der Musikschule Bochum, seinen 90. Geburtstag. Weit über 20 Jahre lang unterrichtete er seine Schüler am Westring etwa an der Mundharmonika, am Klavier und am Akkordeon.

Dozent der Musikschule Bochum feiert runden Geburtstag

Rokicki arbeitete zunächst als Schiffbauingenieur in Danzig: „Schon mit 16 Jahren hat er sein erstes Orchester geleitet“, erzählt seine Tochter Katharina Frommholz. „Das Dirigieren liegt ihm wohl im Blut.“ Er studierte Musik und siedelte 1972 nach Deutschland über. Der Musikschule trat er 1975 als Dozent bei, wo er bis zu seiner Pensionierung 1998 wirkte.

Vor allem als langjähriger Leiter des Akkordeonunterhaltungsorchesters wurde er weit über Bochums Grenzen hinaus bekannt. Die Gruppe bestand zumeist aus etwa 30 bis 40 Musikern, neben den jungen Schülern der Musikschule wirkten auch viele Ältere daran mit. Mit seinem Orchester nahm Rokicki drei Schallplatten auf, es gab diverse Auftritte in ganz Deutschland. „Mein Vater war wie ein Motor, der alle angetrieben hat“, so Frommholz. Weit über 1000 Konzerte hat er während seiner langen Karriere geleitet.

Eduard Rokicki lebt mit seiner Frau Christel, den Kindern und Enkeln in Mülheim/Ruhr. Auf seinen runden Geburtstag freut er sich sehr. (sw)

