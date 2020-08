Langer Stau nach Unfall mit vier Autos auf der A40 in Bochum

Wattenscheid. In Höhe Wattenscheid sind am Montagvormittag vier Autos ineinander gefahren. Schwerverletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Schwerer Auffahrunfall auf der A40 in Bochum. Auf der Fahrbahn in Richtung Essen sind gegen 9.30 Uhr am Montagvormittag mehrere Pkw zusammengestoßen. Nach ersten Informationen der Polizei sind vier Autos an der Kollision beteiligt. Schwerverletzt wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen wohl niemand, so eine Sprecherin der Polizei Dortmund.

Hinter der Unfallstelle staut sich der Verkehr auf mehreren Kilometern Länge. Die Hauptfahrbahn war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt, der Verkehr wurde währenddessen über die Einfädelungsspur geleitet.

Der Stau in Richtung Essen hat sich mittlerweile wieder aufgelöst. (red)