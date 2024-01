Landwirte demonstrieren: Verkehrsstörungen in Bochum möglich

Bochum Mit ihren Maschinen fahren Landwirte am Montagvormittag (8. Januar) durch Bochum. Die Polizei bittet Autofahrer, manche Straßen zu umfahren.

In Bochum kann es am Montag, 8. Januar, zu Verkehrsstörungen kommen. Darauf verweist die Polizei. Grund dafür sind landwirtschaftliche Demonstrationen und Versammlungen.

Dabei kann es zu Fahrten mit landwirtschaftlichen Maschinen im Stadtgebiet von Bochum und auch Witten kommen. Ziel der Teilnehmenden sind verschiedene größere Städte im gesamten Ruhrgebiet und Rheinland. Ein Haltepunkt in Bochum ist derzeit nicht vorgesehen.

Landwirte demonstrieren: Universitätsstraße in Bochum betroffen

Die Durchfahrt soll im Zeitraum zwischen dem Morgen und dem späten Vormittag stattfinden. Eine genaue Uhrzeit kann nicht genannt werden, so die Polizei. Von Witten ist der Bereich Hörder Straße in Richtung Baroper Straße und anschließend in Bochum der Bereich über die Universitätsstraße in Richtung Kosterstraße betroffen. Die Polizei bittet, die genannten Straßen weiträumig zu umfahren.

