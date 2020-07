Landschaftsverband gibt 180 Millionen Euro in Bochum aus

Bochum. Vor allem sozialen Aufgaben finanziert der Landschaftsverband in Bochum. Etwa 180 Millionen Euro hat er 2019 in der Stadt ausgegeben.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat nach eigenen Angaben im Vorjahr etwa 180 Millionen Euro (2018: 171 Millionen Euro) in Bochum ausgegeben. Die Stadt Bochum als LWL-Mitglied hat im selben Jahr einen Mitgliedsbeitrag von 108,9 Millionen Euro (2018: 109,8 Millionen Euro) an den Kommunalverband bezahlt. Die Differenz zwischen Ausgaben und Einzahlung stammt im Wesentlichen aus zusätzlichen Bundes- und Landesmitteln.

Insgesamt flossen 104,8 Millionen Euro (2018: 101,7 Millionen Euro) in sozialen Aufgaben. So wurden 1511 Menschen (2018: 1481) unterstützt, um alleine oder mit anderen in einer eigenen Wohnung leben zu können. Bezahlt wurden außerdem 860 (2018: 876) Wohnheimplätze. 1108 (2018: 1105) Arbeitsplätze in Werkstätten für Menschen mit wesentlicher Behinderung wurden finanziert.

439 Beschäftigte in LWL-Einrichtungen

215 (2018: 211) Kinder mit Behinderungen besuchten 2019 einen Förderschulkindergarten oder eine Förderschule des LWL. An Entschädigungsleistungen zahlte der Verband etwa sechs Millionen Euro (2018: vier Millionen Euro). Zu den Leistungsempfängern gehörten unter anderem Kriegsopfer und Hinterbliebene.

In Bochum haben im Vorjahr 439 (2018: 430) Menschen im Dienste des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe gearbeitet; unter anderem im LWL-Universitätsklinikum, in LWL-Förderschulen, in der LWL-Schulverwaltung und im LWL-Industriemuseum (Zeche Hannover).