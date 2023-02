Lärmschutz an Bochumer Autobahnbrücken wird saniert

Bochum. An zwei Brücken der A 44 in Bochum werden Lärmschutzwände saniert. Das führt an zwei Straßen in Langendreer zu Behinderungen.

Die Autobahn Westfalen saniert in die Jahre gekommene Lärmschutzwände an zwei Brücken an der A44 bei Bochum-Langendreer. Deswegen wird ab Mittwoch (15.) der Verkehr auf der Universitätsstraße und danach auf der Urbanusstraße eingeschränkt.

Urbanusstraße in Bochum-Langendreer wird für den Kraftverkehr voll gesperrt

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zu drei Wochen dauern. Auf der Universitätsstraße wird dafür in beiden Fahrtrichtungen jeweils ein Fahrstreifen gesperrt. Die Urbanusstraße muss im Anschluss voraussichtlich Anfang März für die Dauer von einer Woche vollgesperrt werden. Fußgänger können dort weiterhin passieren.

