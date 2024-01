Ladendiebstahl: Kripo Bochum sucht mit Foto zwei Verdächtige

Bochum Ein Diebstahl in einer Drogerie in Bochum ist weiter ungelöst. Die Polizei geht mit Bildern vom Tatort an die Öffentlichkeit.

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Bochumer Kripo eine Frau und einen Mann. Sie sollen laut Polizei am 29. September 2023 gegen 13 Uhr in einem Drogeriemarkt am Werner Hellweg in Bochum Kosmetik- und Rasierprodukte für mehrere hundert Euro erbeutet haben.

Wer kennt diese verdächtigen Personen?, fragt die Kripo Bochum. Foto: Polizei Bochum

Mit richterlichem Beschluss ist jetzt ein Foto der Tatverdächtigen zur Veröffentlichung freigegeben worden. Das Kriminalkommissariat bittet unter den Telefonnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum