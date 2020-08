Ladendieb verduftet mit Parfüms: Kripo Bochum sucht ihn

Bochum. Mit gestohlenen Parfüms verschwand ein Ladendieb aus einem Drogeriemarkt in Bochum. Jetzt hat die Polizei ein Foto von ihm veröffentlicht.

Mit einem Foto einer Überwachungskamera sucht die Kripo Bochum nach einem Ladendieb, der mit „Parfüm“ geflüchtet ist – „verduftet“, wie die Polizei schreibt.

Mit „forschem Blick“ verschwand der Tatverdächtige aus dem Drogeriemarkt in Bochum. Foto: Polizei Bochum

Die Tat ereignete sich am 23. November 2019 um 13.17 Uhr, wurde aber erst jetzt veröffentlicht, weil alle Ermittlungen ohne Foto ohne Ergebnis geblieben sind.

Demnach ging der Tatverdächtige damals in den Drogeriemarkt an der Kortumstraße 111 und verschwand, vorbei an diversen Nikolausmützen, mit gestohlenen Parfüms aus dem Geschäft. Dabei habe er einen „forschen Blick“ gehabt.

Polizei Bochum bittet um Hinweise zu dem gesuchten Mann

Ein Richter hat das Foto von dem Ladendieb jetzt für die Medien freigegeben. Hinweise ans Kriminalkommissariat 31 (0234 / 909-8105) oder an die Kriminalwache (0234 / 909-4441).

