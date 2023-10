Symbolbild: Ein Ladendieb hat am Samstagabend eine Kassiererin in Bochum gebissen und bedroht.

Gewalt Ladendieb beißt Kassiererin in Bochumer Discounter in Hand

Bochum. Nach einem Ladendiebstahl in einem Discounter in Bochum sucht die Polizei Hinweise zum flüchtigen Täter. Er biss eine Angestellte in die Hand.

Ein Ladendieb hat am Samstagabend (14. Oktober) in der Aldi-Filiale an der Bessemer Straße in Bochum eine Angestellte in die Hand gebissen. Wie die Polizei berichtet, wollte der Unbekannte den Laden verlassen, ohne zu bezahlen. Deshalb habe ihn die Angestellte (45) aus Herne festgehalten.

Der Mann biss die Frau in die Hand und drohte, ein Messer zu ziehen – da ließ sie ihn laufen. Er sei zu Fuß in Richtung Ursulastraße geflüchtet, so die Polizei.

Ladendiebstahl in Bochum: So wird der Dieb beschrieben

Laut Beschreibung ist der Dieb etwa 1,80 Meter groß, dünn und trug einen grauen Drei-Tage-Bart. Sein Erscheinungsbild sei ungepflegt gewesen. Er habe einen schwarzen Pullover und eine schwarze Basecap getragen. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0234/909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum