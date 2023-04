„Kylies Cuppa“: Gründer aus Bochum in der „Höhle der Löwen“

Bochum. Drei Bochumer möchten „Bubble Tea“ von der Straße in die Wohnzimmer bringen. In der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ suchen sie Investoren.

Viel Zeit zum Nachdenken hatten sie nicht. Von der Zusage der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ bis zur Aufzeichnung vergingen gerade einmal sieben Tage. Heißt: Auch nicht viel Zeit, sich verrückt zu machen, erinnert sich Hannes Ftuni. „Warten ist schlimmer als einfach zu machen.“ Mit „Kylies Cuppa“ wollen der 37-Jährige und Mitgründerin Hannah Scheuren „Bubble Tea“ in die heimischen Wohnzimmer bringen, in der „Höhle der Löwen“ werben sie um Investoren. Diesen Montag (17. April) können die TV-Zuschauer sehen, wie sie sich geschlagen haben.

Zwei Bochumer in der „Höhle der Löwen“: Am Montagabend, 17. April (20.15 Uhr, Vox), ist zu sehen, wie sich Hannes Ftuni und Hannah Scheuren geschlagen haben. Foto: Bernd-Michael Maurer / RTL

„Bubble Tea“? Da war doch was! In den frühen 2010er-Jahren gab es einen ersten Hype um das Kaltgetränk aus Asien, auch in Bochum schossen reihenweise Läden aus dem Boden. Doch die Trend-Blase platzte ähnlich schnell wie im Mund die „Bubbles“, kleine Kügelchen aus Stärke und Fruchtsaft, die im süßen Eistee schwimmen. Jetzt das Comeback: Seit 2020 eröffneten in NRW-Städten wieder mehr und mehr Ladenlokale, die „Bubble Tea“ zum Mitnehmen anbieten.

„Bubble Tea“: Zum sofortigen Verzehr gemacht

„Wir sind Bubble-Tea-Fans“, sagt Hannes Ftuni, der in Altenbochum wohnt. „Wir“ meint ihn selbst und seine Kollegen David Kowalczyk (37) und Hannah Scheuren (28). Eigentlich sind die drei beruflich in der IT zu Hause. Ftuni und der Wattenscheider Kowalczyk sind Informatiker, führen gemeinsam eine Firma, die mobile Apps entwickelt. Scheuren kam vor vier Jahren als Beraterin zum Team nach Bochum.

„IT“, sagt Ftuni, „macht Spaß, aber wir haben immer den Drang, Dinge zu optimieren.“ Womit er wieder beim „Bubble Tea“ wäre: „Beim Trinken haben wir uns gefragt: Warum kann man das nicht zu Hause auf der Couch haben?“, erzählt der 37-Jährige und erklärt: „Bubble Tea“ sei ein klassisches „To-Go-Produkt“, zum sofortigen Verzehr bestimmt – sonst würden die Stärke-Kügelchen wässrig, verlören ihren Geschmack. „Ein Lieferservice war deshalb keine Lösung.“

Kostprobe gefällig? Unternehmerin und Investorin Judith Williams hat einen „Bubble Tea“ von „Kylies Cuppa“ getestet. Ob ihr das Angebot der Gründer geschmeckt hat, sehen die Vox-Zuschauer am Montag, 17. April. Foto: Bernd-Michael Maurer / RTL

„Kylies Cuppa“ bringt die Zutaten für den Tee nach Hause

Also hätten sie „ein bisschen herumexperimentiert“. Das Ergebnis: „Kylies Cuppa“ – Boxen, in denen die Käuferinnen und Käufer alles bekommen, was sie für selbst gemachten „Bubble Tea“ brauchen. Ftunis Schwägerin, ausgebildete Köchin, fungiert als „Chefköchin“ für die Kreationen, die alle paar Wochen wechseln.

So funktioniert „Kylies Cuppa“ Seit November 2021 vertreibt „Kylies Cuppa“ seine „Bubble Tea“-Boxen über einen eigenen Online-Shop. Eine Box mit Zutaten für viermal zwei Becher Tee kostet 23,99 Euro, macht rund drei Euro pro 350-ml-Portion. Enthalten sind Tee (Beutel, lose oder als Pulver), Sirup sowie „Bubbles“ oder „Jellys“ für jeweils vier verschiedene Kompositionen. Ihren Sirup lassen die Bochumer Gründer in Deutschland produzieren. Wer die Kiste im Monats-Abo bestellt, bekommt vier Euro Rabatt.

In die „Höhle der Löwen“ seien sie von der Wirtschaftsförderung Bochum geschickt worden, berichtet Hannes Ftuni. „Wir haben selbst schon rund 200.000 Euro investiert, brauchten aber dringend Investoren. Bei der Wirtschaftsförderung sagte man uns: ,Versucht’s doch mal, kann doch nicht schaden.’“

Gründer aus Bochum in der „Höhle der Löwen“: 15 Prozent Anteile für 200.000 Euro

„Wir waren sehr aufgeregt“, erzählt der Bochumer Gründer. 200.000 Euro wollten sie in der TV-Show einwerben, dafür 15 Prozent ihrer Unternehmensanteile abtreten. Einen klaren Favoriten hätten sie vorab nicht gehabt, sagt Ftuni. „Ralf Dümmel ist natürlich interessant, was das Netzwerk zum Einzelhandel angeht.“ Aber auch Janna Ensthaler, neue Investorin im „Löwen“-Rudel, hätten sie im Blick gehabt. Die 38-Jährige gründete selbst einst „Glossybox“, einen Versand für Beauty-Pakete. „Sie kennt sich dementsprechend mit Abo-Boxen aus.“ Ob einer der „Löwen“ zugeschlagen hat, darf Ftuni vor der Ausstrahlung nicht verraten.

Noch Sirup dazu, fertig ist der „Bubble Tea“: Auch Ralf Dümmel hat in der „Höhle der Löwen“ das Paket von „Kylies Cuppa“ getestet. Foto: Bernd-Michael Maurer / RTL

So oder so: Der Montagabend wird spannend: „Wir haben keine Medienerfahrung – keine Ahnung, wie wir rüberkommen“. Das Team werde die Sendung auf jeden Fall gemeinsam gucken – und parallel ein Auge auf den Online-Shop haben. Mit der TV-Präsenz kommt Aufmerksamkeit. „Theoretisch“, sagt Ftuni, „ist das Shopsystem darauf vorbereitet. Die Frage ist, wie schnell es reagieren kann.“

Hat er keine Sorge, dass der „Bubble Tea“-Trend erneut abebbt? „Wir haben viel Marktforschung betrieben“, sagt der 37-Jährige, der sich sicher ist: „Das ist der ,Coffee to Go’ der neuen Generation. Das gehört jetzt dazu.“

