Kurdisches Neujahrsfest 2023: So bereitet sich die Stadt vor

Bochum. Menschenansammlungen am Ümminger See zum kurdischen Neujahrsfest haben 2022 für Aufruhr in Bochum gesorgt. Nun hat sich die Stadt vorbereitet.

Nachdem Menschenansammlungen und Autos auf der Wiese am Ümminger See im vergangenen Jahr für Ärger im Bochumer Osten gesorgt hatten, zeigt sich die Stadt Bochum in diesem Jahr vorbereitet auf das kurdische Neujahrsfest im März. 2023 gibt es in Bochum eine zentrale Veranstaltung.

Am 19. März findet diese auf dem Gelände des LWL-Museums Zeche Hannover. Das teilt die CDU-Fraktion mit, die nach den Vorfällen im vergangenen Jahr nachgefragt hatte, wie die Stadt Bochum entsprechende Auswüchse verhindern wolle. 1000 Menschen hatten sich am 20. März 2022 rund um den Ümminger See versammelt. Hinterlassen wurde viel Müll, die Stadt hatte 26 Regelverstöße festgestellt.

Kurdisches Neujahrsfest: Stadt Bochum zeigt sich vorbereitet

Das Areal an der Zeche Hannover biete nun Platz für etwa 3000 Menschen. Spontane Veranstaltungen an anderen Stellen in Bochum sind aber laut Kopietz nicht ausgeschlossen. Polizei und Ordnungsbehörden bis hin zu den Grillscouts seien gewappnet, um die entsprechenden Orte – insbesondere den Ümminger See – zu kontrollieren. Auch wenn die Fläche dort aufgrund der aktuellen Baustellensituation derzeit eingeschränkt sei, sei man auf Spontankundgebungen vorbereitet.

