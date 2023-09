Kunstmuseum feiert runden Geburtstag – und gibt einen aus

Führungen durchs Kunstmuseum

Noch vor der Eröffnung der Geburtstagsausstellung finden regelmäßig Führungen im Kunstmuseum (Kortumstraße 147) statt, bei denen man die Vorbereitungen hautnah verfolgen kann. Die Restaurierung des Wandmosaiks von Mogens Andersen wird am 4., 22., und 25. Oktober sowie am 5. November genauer in Augenschein genommen.

Führungen zur Architektur und zur Kunst am Bau gibt es am 15., 29. Oktober und am 15. November. Einen genauen Blick in den Aufbau bekommen die Besucher am 1., 8. und 12. November. Eintritt frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Infos: 0234 910 4230 und kunstmuseumbochum.de