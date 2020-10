Kunstaktion im Schauspielhaus Bochum setzt Licht-Akzent

Mit Ivana Frankes Installation „Travel Along Unknown“ präsentiert das Schauspielhaus ab dem 24. Oktober eine neue Ausstellung in seinem Medienkunstzentrum Oval Office. Die Lichtinstallation nimmt die Besucher mit auf die Reise durch unwirklich anmutende Räume, belebt von unbekannten Kreaturen.

Im ehemaligen Theater Unten

Das Oval Office, das ehemalige Theater Unten, ist mit dem Antritt von Intendant Johan Simons als Theaterraum entwidmet worden, nun finden hier ambitionierte (Video)Kunstausstellungen statt. Nachdem der Theaterkeller durch den Wasserrohrbruch Anfang des Jahres komplett verwüstet worden war, sind die Aufräum- und Renovierungsarbeiten nun abgeschlossen. Die Kunst bekommt neuerlich eine Chance!

Zarte Formen von Licht

„Travel Along Unknown“ fordert die Besucher/innen heraus: In einem stockdunklen Raum ist zunächst überhaupt nichts zu sehen, die vertraute Welt wurde visuell gelöscht. Während sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen, erscheinen zarte Formen aus Licht – wellenförmige Linien, die in der Luft zu schweben scheinen. Bewegt man sich im Raum, bringt das auch die Lichtwellen zum Schwingen; ihre Amplituden ändern sich im Verhältnis zur Aktion der Besucher. Die Lichtwellen lösen sich in der Dunkelheit auf und tauchen an verschiedenen Orten wieder auf.

„Die räumlichen Koordinaten werden ausgelöscht und weichen surrealen Bildern, die zwischen Bewusstem und Unbewusstem schweben“ so Oval-Office-Kurator Tobias Staab.

>>> „Travel Along Unknown“ wird am 24. Oktober um 18 Uhr mit einem Künstlerinnen-Gespräch mit Ivana Franke im Foyer des Schauspielhauses eröffnet. Die Installation kann bis zum 22. November dienstags bis sonntags zwischen 16 und 21 Uhr bei freiem Eintritt besichtigt werden.

