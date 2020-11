Eine Kunst-Versteigerung für den guten Zweck hat sich die Bochumer Malerin Silvia Szlapka vorgenommen.

Szlapka, die ihr Atelier in der Alten Timmer Schule in Linden führt, ist eine Malerin des Augenblicks. In ihren farbintensiven Werken zeigt sie Momentaufnahmen, wie sie sie an vielen Orten im Ruhrgebiet vorfindet: der furiose Skater im Sprung, Wartende am Dortmunder Hauptbahnhof, Passanten einer Einkaufsstraße. Aber auch alte Bunker und Hallen oder Picknickidyllen in den Parkanlagen des „Potts“ finden Szlapkas Interesse.

Nur ein Gebot pro Bild möglich

Nun will die Künstlerin einige ausgewählte Werke zugunsten der „Aktion Lichtblicke“ versteigern; der Verein unterstützt Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die materiell, finanziell oder seelisch in Not geraten sind. Gebote können bis zum 15. Dezember im Internet abgegeben werden. „Da ein gegenseitiges Hochbieten online nicht möglich ist, kann nur ein Gebot pro Bild abgegeben werden“, erläutert Szlapka. Die Mindestgebote werden jeweils zum Bild ausgewiesen und liegen zwischen 20 und 250 Euro.

Weitere Infos auf der Homepage der Künstlerin

Bei Bedarf kann man sich ein Original nach Terminabsprache und unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln vor dem Atelier, Hattinger Straße 764, ansehen. Alle weiteren Infos findet man unter www.silvia-szlapka.de/Versteigerung

