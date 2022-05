Kundgebung: Bochum solidarisiert sich mit der Ukraine

Bochum. Rund 80 Leute sind gekommen, um sich auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Bochum mit der Ukraine zu solidarisieren. Das Datum wurde bewusst gewählt.

Etwa 80 Leute haben sich am Montagabend auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Bochum versammelt. Der Titel der Kundgebung: „Solidarität mit der Ukraine“.

Solidaritätsaktion für die Ukraine in Bochum: Datum bewusst gewählt

„Wir haben den 9. Mai bewusst gewählt in Anlehnung an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Während das im Westen am 8. Mai begangen wird, soll es als ‚Tag des Sieges‘ am 9. Mai wieder vom Putin-Regime in Moskau gefeiert werden. Dem wollen wir in unserer Stadt ein Zeichen entgegensetzen“, erläutert Dirk Schmidt, einer der Veranstalter.

Etwa 80 Personen kamen schätzungsweise zu der Kundgebung in der Bochumer Innenstadt. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Die Kundgebung fand bewusst zweisprachig statt. Eine Dolmetscherin übersetzte die Worte von Moderator Sebastian Bartoschek sowie Beiträge von Jakub Wawrzyniak, polnischer Generalkonsul, und Politikerin Carina Gödecke (SPD), ins Ukrainische.

