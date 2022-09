Kulinarische Bochum-Führung und Fackel-Tour durch Westpark

Am Abend und in der Nacht hat der Westpark fast schon eine mystische Ausstrahlung.

Bochum. Mit zwei besonderen Führungen startet Bochum Marketing in den Oktober. Es geht um Kulinarisches und einen mystischer Gang mit Fackeln.

Für das erste Oktoberwochenende bietet Bochum Marketing zwei Führungen an: Am Samstag, 1. Oktober, ab 11 Uhr, gibt es es den Stadtrundgang für Leckerschmecker. Die Führung startet und endet mit einigen kulinarischen Highlights aus Bochum. In der Zwischenzeit geht es auf Entdeckungsreise durch die City, die auch für Bochum-Kenner noch Überraschungen bereithält. Die etwa 100-minütige Führung kostet 19 Euro inklusive Verköstigungen.https://www.waz.de/staedte/bochum/alte-flaechen-neu-genutzt-nrw-urban-setzt-schlusspunkt-id236293271.html

Fackeln und Finsternis im Westpark

Am Sonntag, 2. Oktober, wird es mystisch zugehen, wenn die Teilnehmer der Führung „Fackeln und Finsternis“ ab 19 Uhr den Westpark im Licht der Flamme erkunden. Der Rundgang versetzt die Gruppe in die Vergangenheit der Bochumer Stahl- und Montanindustrie und vermittelt Interessantes sowie Wissenswertes über das Gelände der Jahrhunderthalle Bochum, den Westpark und das Arbeiterleben zur Blütezeit des Bochumer Vereins. Die Fackelführung dauert ungefähr 90 Minuten und kostet 16 Euro pro Person.

Tickets für beide Veranstaltungen sind erhältlich bei der Bochum Touristinfo, Huestraße 9, unter 0234/96 30 20 oder www.bochum-tourismus.de/stadtfuehrung

