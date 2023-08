Küchenbrand in Bochum: Bewohnerin muss ins Krankenhaus

Der Küchenbrand am Stockyweg in Bochum war nach 20 Minuten gelöscht.

Bochum. Beim Brand in einer Küche in Bochum ist eine Bewohnerin verletzt worden. Am Dienstagmittag waren 28 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

Bei einem Küchenbrand in Bochum ist am Dienstagmittag eine Bewohnerin verletzt worden.

Wie die Feuerwehr berichtet, meldeten mehrere Anrufer gegen 12.30 Uhr, dass in einem Wohnhaus am Stockyweg in Altenbochum ein Rauchmelder ausgelöst habe. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen ausgedehnter Brand in einer Küche fest. Alle Bewohner hatten das Gebäude schon selbstständig verlassen.

Bewohner kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Die Bewohnerin aus der Brandwohnung wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz bekämpften die Flammen, ein weiterer Trupp kontrollierte die anderen Wohnbereiche und sorgte für Belüftung. Nach knapp 20 Minuten wurde „Feuer aus“ gemeldet.

28 Kräfte waren im Einsatz. Die Polizei klärt jetzt die Brandursache.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum