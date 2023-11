Krisenstabchef bleibt Bochums Rechts- und Personaldezernent

Bochum. Sebastian Kopietz ist zuständig für Recht, Ordnung, Personal und Digitalisierung in Bochum. Der Stadtrat hat ihn für acht weitere Jahre gewählt.

Sebastian Kopietz bleibt Dezernent für Personal, Digitalisierung, Recht und Ordnung in Bochum. Der Rat der Stadt hat ihn in seiner jüngsten Sitzung Sebastian Kopietz einstimmig für weitere acht Jahre im Amt als Dezernent bestätigt. Der 39-jährige gebürtige Dortmunder ist außerdem Stadtdirektor und Leiter des städtischen Krisenstabs.

763 Mal hat Bochums Krisenstab getagt

„In dieser Funktion hat er die Stadt maßgeblich durch die Krisen der vergangenen Jahre geführt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Kopietz selbst hatte im Juni 2020 eine erste Zwischenbilanz zur Arbeit des Krisenstabs gezogen und gesagt: „Bochum ist verhältnismäßig gut durch die erste Corona-Welle gekommen.“

Der Krisenstab hatte unter seiner Leistung erstmals am 27. Februar 2020 getagt. Von Februar 2022 an hat sich das Gremium außerdem mit den Themen Ukraine-Krieg und Energieversorgung beschäftigt. Insgesamt 763 Mal ist es nach Angaben der Stadt bis zur vorläufig letzten Sitzung im März 2023 zusammengekommen.

Kopietz hat an der Ruhr-Uni Bochum Jura studiert

Sebastian Kopietz geht nun in seine zweite Amtszeit. Bochums Stadtrat hatte ihn am 17. März 2016 erstmals zum Dezernenten gewählt. Er folgte damals auf die zuvor im November 2015 ausgeschiedene Birgitt Collisi (Personal und Organisation) und auf Diane Jägers, nach deren Weggang 2013 es zunächst keine Neubesetzung für das Rechts-Ressort gegeben hatte.

Kopietz ist Volljurist. Er hat Recht an der Ruhr-Universität Bochum studiert und 2012 seine zweite juristische Staatsprüfung abgelegt. Von 2010 an war er bei der Bezirksregierung Arnsberg beschäftigt. Bis zum Mai 2015 war er persönlicher Referent des früheren Regierungspräsidenten Gerd Bollermann und danach als Dezernent im Bereich der Kommunalaufsicht tätig sowie zuständig für das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz. Der Sozialdemokrat ist stellvertretender Ortsvorsitzender der SPD im Dortmunder Stadtteil Hörde und war früher Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung Hörde.

