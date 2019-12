Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krippenfeier

Die katholische Kirche in Langendreer ist am Heiligen Abend und Weihnachten wie folgt geöffnet: Am Dienstag (24.) findet für die „Kleinen“ um 16.30 Uhr die ökumenische Krippenfeier in St. Marien, Alte Bahnhofstraße 182, statt. Eine weitere Krippenfeier gibt es um 16.30 Uhr in der St.-Bonifatius-Kirche, Bonifatiusstraße 21. Um 18.30 Uhr wird die Christmette in St. Bonifatius, und um 22 Uhr in St. Marien gefeiert.

An den Weihnachtsfeiertagen – Mittwoch (25.) und Donnerstag (26.) – finden die Familienmessen um 10 Uhr in St. Bonifatius und um 11.30 Uhr in St. Marien statt.