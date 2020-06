Das Kriminalkommissariat 31 in Bochum bittet um Hinweise: 0234/909-8105 oder -4441.

Foto-Fahndung Kripo fahndet mit Fotos nach Räubern am Hauptbahnhof Bochum

Bochum. Die Kripo Bochum fahndet mit Fotos nach einer Gruppe, die einen 16-Jährigen am Hauptbahnhof überfallen hat. Sein Handy wurde brutal geraubt.

Nach einem Raubüberfall vor dem Hauptbahnhof Bochum fahndet die Kripo jetzt mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach den Tätern.

Das Opfer hatte gegen die Übermacht keine Chance: Wer kennt diese Männer?, fragt die Kripo. Foto: Polizei Bochum

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde am 8. Februar (Samstag) gegen 22.35 Uhr ein 16-jähriger Duisburger am Busbahnhof überfallen, als er sich gerade mit einem jungen Mädchen unterhielt. Im Laufe der Unterhaltung gab es Streit mit einem unbekannten Mann, der ebenfalls dabei stand. Dieser schlug den 16-Jährigen laut Polizei gegen den Kopf.

Opfer merkte erst nach dem Überfall, dass er beraubt worden war

Eine Gruppe weiterer unbekannter Personen kam hinzu und attackierte den Duisburger ebenfalls. Die Gruppe flüchtete in unbekannte Richtung. Der 16-Jährige stellte nachher fest, dass sein Handy geraubt wurde.

Kripo Bochum bittet um Hinweise

Die Kripo sucht diese Männer. Foto: Polizei Bochum

Jetzt hat das Amtsgericht Fotos zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben. Bisher musste die Polizei aus Datenschutzgründen ohne Fotos ermitteln.

Hinweise bitte ans Kriminalkommissariat 31: 0234/909-8105(-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).