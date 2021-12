Kripo Bochum sucht nach Einbruch zwei verdächtige Frauen

Bochum. Zwei junge Frauen werden verdächtigt, in eine Wohnung in Bochum-Wattenscheid eingebrochen zu sein. Die Kripo hat eine Beschreibung.

Nach einem Wohnungseinbruch in Bochum-Wattenscheid sucht die Polizei zwei tatverdächtige Frauen.

Der Einbruch ereignete sich den Angaben zufolge am Donnerstag (2.12.) in einem Mehrfamilienhaus an der Sedanstraße. Unbekannte drangen gewaltsam ein und durchsuchten mehrere Räume. Erbeutet wurde Bargeld.

So beschreibt die Kripo Bochum die beiden verdächtigen Frauen

Gegen 11 Uhr wurden zwei verdächtige Frauen im Treppenhaus gesehen. Der Beschreibung nach sie eine OP-Maske, sind ca. 1,65 Meter groß und 18 bis 19 Jahre alt. Die eine Frau hat eine normale Statur und lange schwarze Haare. Sie trug eine dunkle Jacke mit aufgesetzter Kapuze und einen Rucksack.

Die andere ist schlank, hat zum Zopf gebundene, lange schwarze Haare und war mit einer dunklen Jacke sowie einer dunklen Jeans bekleidet. Kriminalkommissariat 13: 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

