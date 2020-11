Kripo Bochum fahndet mit Fotos nach Räubern in einer Bank

Bochum. Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Kripo Bochum nach Räubern. Sie sollen eine Kundin in einer Bank überfallen haben.

Nach einem Raub in der Volksbank an der Huestraße 13 in Bochum am 26. September 2020 (Samstag) sucht die Kripo mit Fotos einer Überwachungskamera nach drei Tatverdächtigen.

Wer kennt diese Männer?, fragt die Kripo Bochum. Foto: Polizei Bochum

Gegen 11 Uhr wollte eine 80-jährige Bochumerin an einem Bankautomaten Geld abheben, als zwei Männer und eine Frau die Filiale betraten, berichtete die Polizei am Freitag. Die Bochumerin hatte bereits ihre PIN eingegeben, als sich ihr einer der Männer näherte. Er schubste sie zur Seite, drängte sich vor den Automaten und wedelte im Sichtbereich der Seniorin mit einer Zeitung. Eine unbekannte Frau hob in der Zwischenzeit unbemerkt Bargeld vom Konto der Frau ab.

So werden die Tatverdächtigen von der Kripo Bochum beschrieben

Die beiden Männer sind schlank, etwa 1,80 Meter groß und 16 bis 25 Jahre alt. Einer hat schwarze, lockige Haare und trug eine graue Kapuzenjacke, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, schwarze Joggingschuhe mit weißer Sohle und einen weißen Mundschutz. Der zweite Unbekannte hat schwarze, kurze Haare und trug einen weißen Kapuzenpulli, eine graue Jogginghose, schwarze Turnschuhe und einen Einweg-Mundschutz.

Werg kennt diese Frau?, fragt die Polizei. Foto: Polizei Bochum

Die Frau ist schlank, hat schwarze, lange Haare und dunkle Augen. Sie ist etwa 1,60 Meter groß und ebenfalls zwischen 16 und 25 Jahre alt. Sie trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans mit Löchern am Knie und schwarze Turnschuhe mit weißen Streifen.

Hinweise an die Kripo: 0234/909 4135 (-4441 außerhalb der Bürozeiten).

