Kripo Bochum fahndet mit Foto nach Trickdieb im Kiosk

Bochum. Die Kripo Bochum hat ein Foto von einem mutmaßlichen Trickdieb veröffentlicht. Er soll Bargeld aus einem Kiosk erbeutet haben.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem Mann, der in einem Kiosk an der Dorstener Straße in der Bochumer Innenstadt einen Angestellten abgelenkt und aus der Kasse Bargeld entwendet haben soll.

Verdächtiger soll Plakat aufgeklappt und damit den Mitarbeiter abgelenkt haben

Wer kennt diesen Mann?, fragt die Kripo Bochum. Foto: Polizei Bochum

Der mutmaßliche Trickdieb soll in der Nähe der Kasse ein beschriftetes Plakat aufgeklappt und damit die Aufmerksamkeit des Mitarbeiters von der Kasse weggelenkt zu haben. Dann habe er mit einer durch das Plakat verdeckten Hand einen schwarzen Beutel mit Bargeld aus einem Ablagefach genommen und sei geflüchtet.

Die Kriminalpolizei bittet unter 0234 909 8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

