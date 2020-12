Geduld aufbringen müssen Passanten und Autofahrer in Bochu m - Weitmar -Mark. Die Vorbereitung für den Bau des Kreisverkeh rs an der Kreuzung Kemnader/Karl-Friedrich-Straße sorgt für Staus und Durcheinander.

Mehrmals am Tag, je nach Verkehrs- und Einkaufsaufkommen, herrscht zwischen Rewe-Markt, DM und der Bäckerei Schmidtmeier ziemliches Chaos. Eben dort breitet sich die Baustelle aus, die einen weiten Teile der Straße in Beschlag nimmt . Dazu einen Abschnitt der Parkstreifen am Straßenrand, die nicht mehr benutzt werden können. Wer den hohen Parkdruck kennt, der diesen Bereich von Bochum per se kennzeichnet, kann sich ausmalen, was zeitweilig aktuell dort los ist.

Baustelle in Weitmar-Mark kostet Parkplätze

Auch die rotweißen Sperren, die die Baustelle sichern , sind nicht ohne: Wer etwa in die Einfahrten z.B. zum Aldi fahren möchte, muss durch die Warnbaken wie durch Slalomstangen kurve n. Damit nicht genug: Der Taxi-Standplatz an der Heinrich-König-Straße oberhalb des Sportplatzes ist nun durch Bau-Container belegt. Auch die Papier- und Altglasbehälter, die dort standen und von der Nachbarschaft viel genutzt wurden, sind verschwunden. Kleiner Trost: Immerhin ist der wackelige Fußweg zwischen der Kreuzung und dem Sportplatz kürzlich mit festen Platten neu gepflastert worden.

Bau des Kreisverkehrs in Weitmar-Mark beginnt im Sommer 2021

Die Baustelle dient bergbaulichen Erkundungs- und Sicherungsarbeiten. Geprüft wird, ob es nicht ordnungsgemäß verfüllte Kohleflöze der ehemaligen Zeche Carl Friedrich Erbstollen (1825-1924) im Untergrund gibt. Eventuell erbohrte alte Abbaue müssten sofort gesichert werden. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Mai 2021 dauern, danach steht der Kanalbau an . Das Ganze bereitet die Erstellung des großen Kreisverkehrs im Herzen von Weitmar-Mark vor, der die Ampel-Kreuzung ersetzen soll. Baubeginn im nächsten Sommer.

