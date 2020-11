Kranzniederlegung am Mahnmal „Die Trauernde“ vor der Pauluskirche in der Innenstadt zum Volkstrauertag. V.l. Superintendenten Gerald Hagmann, sowie Bernd Faulenbach und Ulrich Wicking vom Volksbund.

Volkstrauertag Kranzniederlegung in Bochum erinnert an die Kriegsopfer

Bochum. An der Pauluskirche wurde am Volkstrauertag (15.) an die Opfer der Weltkriege erinnert. Wegen der Pandemie fiel die Gedenkveranstaltung aus.

Obwohl aufgrund der Pandemie auf eine zentrale Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag verzichtet wurde, gab es in Bochum doch Kranzniederlegungen. Der Bochumer Kreisverband des Volksbundes legte stattdessen am Mahnmal „Die Trauernde“ an der Pauluskirche zwei Kränze zur Erinnerung an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft nieder.

Gedenken in aller Stille

Am Nachmittag gedachten dort in aller Stille der Vorsitzende des Bochumer Volksbundes, Bernd Faulenbach und der Superintendent der Ev. Kirche Bochum, Gerald Hagmann. Abschließend verlas Kreisgeschäftsführer Ulrich Wicking das offizielle Totengedenken zum Volkstrauertag.

An einer weiteren Kranzniederlegung zum Volkstrauertag am Ehrenmal in Querenburg nahmen unter anderem Bezirksbürgermeister Helmut Breitkopf und der SPD-Bundestagsabgeordneter Axel Schäfer teil.