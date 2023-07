Selbsthilfe-Kontaktgruppe Krankheit oder Angst: 20 Jahre Selbsthilfe in Bochum

Bochum. Die Bochumer Selbsthilfe-Kontaktgruppe unterstützt Gruppen, die sich gründen wollen. Hohe Nachfrage nach Einsamkeitsgruppen bei jungen Leuten.

Um die 260 Selbsthilfegruppen treffen sich regelmäßig in Bochum – ehrenamtlich und kostenlos, selbst organisiert. Die Anonymen Alkoholiker zählen wohl zu den bekanntesten. Aber auch Gruppen zum Thema Krebs, Rheuma, Diabetes und seltene Erkrankungen tauschen sich aus. Besonders hohe Nachfragen gibt es nach Depressions-, Angst- und Einsamkeitsgruppen, für die sich auch immer mehr junge Menschen interessieren.

Pandemie rückte in Bochum soziale Themen in den Fokus

Durch die Pandemie sind soziale Themen und der Bereich der psychischen Gesundheit deutlich stärker in den Fokus gerückt. Alle diese Anliegen unterstützt die Selbsthilfe-Kontaktstelle, sei es als Vermittlung oder bei der Unterstützung neu zu gründender Gruppen. Sie wird in diesem Tagen 20 Jahre alt. Im August gibt es eine Selbsthilfe-Woche, in der sich Gruppen vorstellen. Interessierte können reinschnuppern, Angebote nutzen, sich informieren und beteiligen.

Selbsthilfe-Woche mit verschiedenen Angeboten

Die Selbsthilfe-Woche wurde gemeinsam mit Akteuren aus der Selbsthilfe geplant und findet vom 7. bis zum 11. August statt. Erste Termine für die Öffentlichkeit gibt es am Dienstag (8. August), darunter ein Offenes Treffen der Selbsthilfegruppe „Depression, Angst und Panik“. Es beginnt um 18 Uhr im Erich-Brühmann-Haus, Kreyenfeldstraße 36. Das Thema „Angehörige eines Suchtabhängigen – aber wie? Wir reden darüber!“ startet um 18 Uhr in der Selbsthilfe-Kontaktstelle, Alsenstraße 19a, Raum 1 im Haus der Begegnung. Für die Teilnahme an den Angeboten sind keine Anmeldungen erforderlich.

Das komplette Programm mit den Terminen gibt es in einem Leporello. Dieses gibt es in der Selbsthilfe-Kontaktstelle, Alsenstraße 19a, www.selbsthilfe-bochum.de über selbsthilfe-bochum@paritaet-nrw.org oder zu bestellen unter 0234 23 99 11 11.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum