Bochum. Ein Rettungswagen und ein Pkw sind in Bochum mit voller Wucht zusammengestoßen. Ein Mensch wurde eingeklemmt und musste befreit werden.

Ein Rettungstransportwagen (RTW) und ein Pkw sind am Mittwochmittag auf der Großkreuzung Westring/Alleestraße in der Innenstadt mit voller Wucht zusammengestoßen. Drei Menschen wurden verletzt: zwei Männer im RTW leicht, eine Person in dem Opel schwer. Sie wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Lebensgefahr soll aber nicht bestehen.

RTW fuhr mit Blaulicht und Martinshorn in die Kreuzung ein

Der Rettungswagen blieb mitten auf der Kreuzung stehen, der Pkw auf dem Gehweg. Foto: Bernd Kiesewetter

Der Rettungswagen fuhr laut Polizei gegen 13.07 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn vom Rathausvorplatz kommend in Richtung Alleestraße. Gleichzeitig querte aus Sicht des RTW von rechts kommend der Opel die Kreuzung. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Pkw mit dem Heck gegen einen Ampelmast auf dem Gehweg geschleudert und die Front des RTW völlig zerstört wurde.

Die Polizei sperrte die Kreuzung Westring/Alleestraße umfangreich ab. Foto: TB / Bernd Kiesewetter

Die Unfallstelle wurde bis etwa 15.30 Uhr großräumig abgesperrt. Nur der Verkehr auf dem Westring in Richtung Nordring konnte weiterfließen. In umgekehrter Fahrtrichtung wurden die Fahrzeuge vom Westring nach rechts durch die Gußstahlstraße umgeleitet, wo es einen langen Stau gab. Der Verkehr auf der Alleestraße in Richtung Innenstadt wurde in Höhe Annastraße umgeleitet bzw. in entgegengesetzte Richtung zurückgeschickt.

Genaue Unfallursache wird von der Polizei Bochum noch ermittelt

Warum genau der RTW und der Opel zusammenstießen, wird noch ermittelt.

Der RTW war zu einem medizinischen Notfall unterwegs. Dieser Einsatz war durch den Unfall aber nicht gefährdet, weil gleichzeitig ein Notarzt in einem eigenen Fahrzeug unterwegs war und als Ersatz auch ein weiterer RTW alarmiert wurde.

