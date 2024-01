Leere Schaufenster in der ehemaligen Fielmann-Filiale.

Fielmann Kortumstraße verändert sich: Optiker in Bochum umgezogen

Bochum Brillen und Kontaktlinsen jetzt an anderer Adresse. Fielmann ist in der Bochumer Innenstadt nach Jahrzehnten umgezogen. Hier der neue Standort.

Der Optiker Fielmann in der Bochumer Innenstadt ist umgezogen. Schon seit 1982 ist das Brillenfachgeschäft in der Bochumer Einkaufsstraße vertreten. Der neue Standort hat seinen Platz auf der Kortumstraße 68 am Husemannplatz gefunden, nur ein paar Meter von der alten Filiale entfernt.

Rund 1,3 Millionen hat der Umzug gekostet

Laut Filialleiter Tugay Sarica habe der Platz nicht mehr ausgereicht. Um den Kunden weiterhin gerecht werden zu können, sei ein Umzug notwendig gewesen. Der neue Verkaufsraum mit seinen 202 Quadratmetern habe nun genügend Platz für Sehtests und Beratungstische.

Das neue Ladenlokal des Optikers befindet sich inmitten der Baustelle am Husemannplatz. Foto: Hannah Kellermann / WAZ Bochum

Seit Donnerstag sind Sarica und sein Team im neuen Ladenlokal anzutrefffen.

