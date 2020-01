Konzert in der Johanneskirche

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzert in der Johanneskirche

Das Konzert in der Johanneskirche, Ennepestraße 15a, steht unter dem Motto: „Unvollendet“. Es beginnt am Samstag, 1. Februar, um 18 Uhr. Eintritt frei. Um Spenden für die Chorarbeit wird am Ausgang gebeten.

Zu Gehör kommt „Die Unvollendete“ von Franz Schubert (Motto-Geber) sowie verschiedene Film- und Musicalmelodien. Letztere stammen aus dem „Phantom der Oper“, der Fernsehserie „Downton Abbey“ sowie aus „Der Hobbit“ und „Star Wars“.

Die Chöre „Char Cantat“ und „AO-Chor“ wirken zudem beim Konzert mit. Das verspricht einen abwechslungsreichen Vortrag mit Gesang und Instrumentalmusik. Geprobt wird einmal pro Monat am Wochenende. Dann aber auch schon mal über zwei Tage, wobei nicht alle die ganze Zeit da sein müssen. Kontakt: projekt.orchester_bochum@outlook.de oder Mobil: 0176 / 70 99 03 48.