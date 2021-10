Konzept steht – so soll eine Kirche weiter genutzt werden

Bochum-Langendreer. Wie kann eine entwidmete Kirche weiter vom Stadtteil genutzt werden? Dieser Frage ging ein Bochumer Verein nach. Sein Konzept steht inzwischen.

Wie kann die Lutherkirche am Alten Bahnhof in Bochum-Langendreer nach ihrer Entwidmung weiter genutzt werden. Darum kümmert sich der Verein „LutherLAB“. Am Freitag, 29. Oktober, wird ein entsprechendes Konzept dazu vorgestellt.

Bochum: Eine ehemalige Kirche weiter nutzen – Verein stellt seine Pläne dafür vor

Eine entwidmete Kirche für die Zukunft zu entwickeln, ist nichts, was durch rein ehrenamtliche Arbeit geschehen kann. Hierzu werden auch Profis benötigt. In den vergangenen 18 Monaten hat der Verein „LutherLAB“ unter Moderation der Wohnbund-Beratung NRW GmbH und gefördert mit Mitteln des Stadtteilmanagements W-LAB (steht für Werne und Langendreer/Alter Bahnhof) einen Strategieprozess durchgeführt. Ziel dieses Prozesses war die Entwicklung eines Konzepts zur Erhaltung und Nachnutzung der denkmalgeschützten entwidmeten Lutherkirche im Stadtteil Langendreer/Alter Bahnhof.

Am Freitag um 19 Uhr findet im „LutherLAB“, Alte Bahnhofstraße 166, in Langendreer die öffentliche Abschlussveranstaltung statt, in der das erarbeitete Konzept aus dem Strategieprozess vorgestellt wird. Während der Vorstellung dieses Konzepts besteht für die Zuhörerinnen und Zuhörer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Im Anschluss an die Vorstellung findet eine Diskussionsrunde über das Konzept, über seine Realisierung und über eventuelle Ergänzungen statt.

Die Veranstaltung ist offen für alle. Eingeladen sind ausdrücklich alle an der weiteren Entwicklung der 2012 entwidmeten ehemaligen evangelischen Kirche und des Bochumer Ostens interessierten Bürgerinnen und Bürger.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum